Jihad Moussalli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jihad Moussalli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jihad Moussalli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jihad Moussalli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jihad Moussalli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jihad Moussalli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jihad Moussalli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jihad Moussalli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jihad Moussalli 24 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur.  Fas uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jihad Moussalli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jihad Moussalli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FUS Rabat Reserve futbol takımında oynamaktadır. FUS Rabat Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Jihad Moussalli'nin FUS Rabat Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jihad Moussalliboyu ve yaşı kaç

Jihad Moussalli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jihad Moussalli kimdir

Jihad Moussalli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jihad Moussalli şuan FUS Rabat Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jihad Moussalli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jihad Moussalli nereli

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