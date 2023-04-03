Jihad Moussalli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jihad Moussalli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jihad Moussalli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jihad Moussalli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.