Jim Ervin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jim Ervin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jim Ervin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jim Ervin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jim Ervin 5 Haziran 1985 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da James Ervin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jim Ervin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DY Sports Management yapmaktadır. Jim Ervin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carrick Rangers futbol takımında oynamaktadır. Carrick Rangers takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jim Ervin'nin Carrick Rangers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jim Ervin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jim Ervin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jim Ervin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jim Ervin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Nottingham U21

1 Ağustos 2004 yılında Linfield

8 Ocak 2014 yılında Ballymena

1 Temmuz 2021 yılında Carrick Rangers

Jim Ervin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jim Ervin şuan Carrick Rangers takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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