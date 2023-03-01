Jim Obrien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jim Obrien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jim Obrien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jim Obrien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jim Obrien 28 Eylül 1987 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İskoçya,İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da James John O'Brien şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jim Obrien Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Jim Obrien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 8 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jim Obrien'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jim Obrien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jim Obrien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jim Obrien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jim Obrien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2006 yılında Celtic

6 Ocak 2007 yılında Dunfermline A.

30 Nisan 2007 yılında Celtic

31 Ocak 2008 yılında Dundee United

31 Mayıs 2008 yılında Celtic

9 Ağustos 2008 yılında Motherwell FC

1 Temmuz 2010 yılında FC Barnsley

4 Temmuz 2014 yılında Coventry City

15 Şubat 2016 yılında Scunthorpe Utd.

18 Mayıs 2016 yılında Coventry City

1 Temmuz 2016 yılında Shrewsbury

18 Ocak 2017 yılında Ross County

31 Mayıs 2017 yılında Shrewsbury

20 Temmuz 2017 yılında Ross County

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2018 yılında Bradford

8 Ocak 2019 yılında Notts County

Jim Obrien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jim Obrien şuan Notts County takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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