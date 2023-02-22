Jimmy Ambrose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Ambrose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Ambrose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jimmy Ambrose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jimmy Ambrose 15 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jimmy Ambrose Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jimmy Ambrose, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Jimmy Ambrose'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jimmy Ambrose Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jimmy Ambrose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Wikki Tourists
21 Eylül 2021 yılında Plateau United
Jimmy Ambrose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jimmy Ambrose şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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