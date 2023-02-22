Jimmy Callacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Callacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Callacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy Callacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy Callacher 11 Haziran 1991 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy Callacher Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 28 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Jimmy Callacher'nin Linfield FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jimmy Callacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jimmy Callacher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jimmy Callacher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy Callacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Glentoran

1 Ocak 2010 yılında Dungannon

30 Haziran 2010 yılında Glentoran

28 Ocak 2014 yılında Linfield

Jimmy Callacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy Callacher şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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