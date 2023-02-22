Jimmy Corcoran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Corcoran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Corcoran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jimmy Corcoran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jimmy Corcoran 1 Şubat 2002 tarihinde Kells, Meath şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da James Hugh Corcoran şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jimmy Corcoran Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jimmy Corcoran, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jimmy Corcoran'nin Cork City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jimmy Corcoran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jimmy Corcoran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jimmy Corcoran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jimmy Corcoran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Preston U18

1 Ağustos 2020 yılında Dundalk FC

20 Şubat 2021 yılında Wexford FC

1 Ocak 2022 yılında Cork City

Jimmy Corcoran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jimmy Corcoran şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.