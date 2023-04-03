Jimmy Jay Morgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimmy Jay Morgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimmy Jay Morgan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jimmy Jay Morgan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jimmy Jay Morgan 21 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jimmy Jay Morgan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelsea FC U21 futbol takımında oynamaktadır. Chelsea FC U21 takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jimmy Jay Morgan'nin Chelsea FC U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Jimmy Jay Morgan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jimmy Jay Morgan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Southampton U18
1 Temmuz 2022 yılında Southampton B
10 Şubat 2023 yılında Chelsea U21
Jimmy Jay Morgan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jimmy Jay Morgan şuan Chelsea FC U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Jimmy Jay Morgan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İngiltere U17 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 6 gol atmıştır.
İngiltere U16 takımında 9 numaralı formasıyla 20 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.
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