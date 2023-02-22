Jimoh Gbadamosi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimoh Gbadamosi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimoh Gbadamosi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jimoh Gbadamosi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jimoh Gbadamosi 17 Ocak 1999 tarihinde Owerri şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jimoh Gbadamosi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Linda Sports yapmaktadır. Jimoh Gbadamosi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Jimoh Gbadamosi'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jimoh Gbadamosi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jimoh Gbadamosi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Ifeanyi Ubah
1 Temmuz 2020 yılında FC Heartland
1 Aralık 2022 yılında Abia Warriors
Jimoh Gbadamosi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jimoh Gbadamosi şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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