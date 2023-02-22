Jimoh Nurudeen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimoh Nurudeen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jimoh Nurudeen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jimoh Nurudeen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jimoh Nurudeen {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jimoh Nurudeen Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına - tarihinde katılmıştır. Jimoh Nurudeen'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jimoh Nurudeen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jimoh Nurudeen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jimoh Nurudeen şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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