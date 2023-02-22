Jimoh Nurudeen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jimoh Nurudeen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jimoh Nurudeen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jimoh Nurudeen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.