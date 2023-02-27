Jin Hyun Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Hyun Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Hyun Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jin Hyun Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jin Hyun Lee 26 Ağustos 1997 tarihinde Pohang, Gyeongbuk şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이진현 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jin Hyun Lee Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Jin Hyun Lee, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daejeon Hana Citizen futbol takımında oynamaktadır. Daejeon Hana Citizen takımına 6 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jin Hyun Lee'nin Daejeon Hana Citizen ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jin Hyun Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jinhyun__lee/

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Jin Hyun Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jin Hyun Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Jin Hyun Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jin Hyun Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Pohang St. U18

1 Ocak 2016 yılında SungkyunkwanUni

10 Ağustos 2017 yılında Pohang Steelers

11 Ağustos 2017 yılında Austria Wien

30 Haziran 2018 yılında Pohang Steelers

3 Şubat 2020 yılında Daegu FC

6 Ocak 2021 yılında Daejeon Hana C.

Jin Hyun Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jin Hyun Lee şuan Daejeon Hana Citizen takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jin Hyun Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pohang Steelers U12 (포항제철동초등학교, 2006-2009),Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2010-2012),Pohang Steelers U18 (포항제철고등학교, 2013-2015),Sungkyunkwan University (성균관대학교, 2016-2017)

Güney Kore takımında 8 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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