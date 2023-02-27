Jin Ya Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Ya Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jin Ya Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jin Ya Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jin Ya Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Ya Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jin Ya Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jin Ya Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jin Ya Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jin Ya Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jin Ya Kim 30 Haziran 1998 tarihinde Incheon şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김진야 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jin Ya Kim Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TIM SPORTS yapmaktadır. Jin Ya Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jin Ya Kim'nin FC Seoul ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jin Ya Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jinya_98/

Jin Ya Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jin Ya Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jin Ya Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jin Ya Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Incheon Utd U18

1 Ocak 2017 yılında Incheon Utd.

3 Ocak 2020 yılında FC Seoul

Jin Ya Kim kimdir

Jin Ya Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jin Ya Kim şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Incheon Namdong Elementary School (인천남동초등학교, 2008-2010),
Incheon United U15 (광성중학교, 2011-2013),
Incheon United U18 (대건고등학교, 2014-2016)

Jin Ya Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 12 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 14 numaralı formasıyla 2 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 28 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 24 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jin Ya Kim nereli

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