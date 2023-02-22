Jiri Adamuska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Adamuska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Adamuska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Adamuska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Adamuska 2 Kasım 1993 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Adamuška şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Adamuska Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jiri Adamuska'nin FK Trinec ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiri Adamuska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Adamuska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Adamuska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Adamuska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Zlin B

19 Temmuz 2013 yılında HS Kromeriz

30 Haziran 2014 yılında FC Zlin B

1 Ocak 2015 yılında Fastav Zlin

17 Şubat 2016 yılında Fotbal Trinec

1 Temmuz 2022 yılında ara verdi

1 Ocak 2023 yılında Trinec

Jiri Adamuska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Adamuska şuan FK Trinec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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