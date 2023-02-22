Jiri Chara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Chara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Chara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Chara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Chara 5 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Chára şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Chara Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jiri Chara'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiri Chara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Chara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Chara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Chara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2017 yılında Karlovy Vary

2 Eylül 2022 yılında SILON Taborsko

Jiri Chara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Chara şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TJ Sokol Chyše (2005 - 2006)TJ Sokol Žlutice (2006 - 2009)TJ Sokol Chyše (2009 - 2010)TJ Sokol Žlutice (2010 - 2011)TJ Sokol Chyše (2011 - 2015)FK Baník Sokolov (2015 - 2017)

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