Jiri Floder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Floder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Floder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Floder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Floder 3 Ocak 1997 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Floder şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Floder Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Jiri Floder, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jiri Floder'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jiri Floder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Floder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jiri Floder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Floder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FCZ Brno B

5 Ağustos 2016 yılında Blansko

30 Haziran 2017 yılında FCZ Brno B

1 Temmuz 2017 yılında Zbrojovka Brno

25 Temmuz 2018 yılında HS Kromeriz

31 Aralık 2018 yılında Zbrojovka Brno

9 Şubat 2022 yılında Chrudim

30 Haziran 2022 yılında Zbrojovka Brno

22 Temmuz 2022 yılında Chrudim

Jiri Floder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Floder şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 59 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Tatran Starý Lískovec (2004 - 2010)FC Zbrojovka Brno (2010 - 2011)TJ Tatran Starý Lískovec (2011 - 2012)FC Zbrojovka Brno (2012 - 2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.