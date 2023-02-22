Jiri Katerinak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Katerinak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Katerinak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Katerinak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Katerinak 25 Ağustos 1995 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Kateřiňák şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Katerinak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Jiri Katerinak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jiri Katerinak'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiri Katerinak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Katerinak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jiri Katerinak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Katerinak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ml. Boleslav B

1 Temmuz 2016 yılında Usti nad Labem

30 Haziran 2017 yılında Ml. Boleslav B

18 Temmuz 2017 yılında Fotbal Trinec

31 Aralık 2017 yılında Ml. Boleslav B

1 Ocak 2018 yılında Mlada Boleslav

22 Ocak 2019 yılında Hradec Kralove

13 Temmuz 2022 yılında Trinec

31 Aralık 2022 yılında Hradec Kralove

6 Ocak 2023 yılında SILON Taborsko

Jiri Katerinak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Katerinak şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Kopidlno (2001 - 2002)RMSK Cidlina Nový Bydžov (2002 - 2009)FK Mladá Boleslav (2009 - 2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.