Jiri Kulhanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Kulhanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jiri Kulhanek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jiri Kulhanek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jiri Kulhanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Kulhanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jiri Kulhanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Kulhanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Kulhanek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Kulhanek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Kulhanek 8 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Kulhánek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Kulhanek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Jiri Kulhanek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jiri Kulhanek'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiri Kulhanek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Kulhanek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jiri Kulhanek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Kulhanek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Vlasim

30 Haziran 2017 yılında Sparta Praha B

2 Temmuz 2017 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2017 yılında Sparta Prag

3 Eylül 2018 yılında Spartak Trnava

30 Haziran 2019 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2019 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2020 yılında Sparta Prag

3 Ağustos 2020 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2020 yılında Sparta Prag

2 Ocak 2021 yılında SFC Opava

30 Haziran 2021 yılında Sparta Prag

16 Temmuz 2021 yılında Dukla Prag

30 Haziran 2022 yılında Sparta Prag

19 Ağustos 2022 yılında Vlasim

Jiri Kulhanek kimdir

Jiri Kulhanek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Kulhanek şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Jiri Kulhanek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 6 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jiri Kulhanek nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Alexis Trouillet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Trouillet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexis Trouillet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexis Trouillet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Samiec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Samiec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Martin Samiec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Samiec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Gnezda Cerin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Gnezda Cerin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Gnezda Cerin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Gnezda Cerin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ondrej Machuca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Machuca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ondrej Machuca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Machuca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
AFAD Deprem Danışma Kurulu açıkladı! Deprem 7.7 olabilir ama şiddeti...
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi