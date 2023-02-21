Jiri Kulhanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Kulhanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Kulhanek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Kulhanek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Kulhanek 8 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Kulhánek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Kulhanek Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Jiri Kulhanek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jiri Kulhanek'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiri Kulhanek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Kulhanek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Kulhanek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Kulhanek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Vlasim

30 Haziran 2017 yılında Sparta Praha B

2 Temmuz 2017 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2017 yılında Sparta Prag

3 Eylül 2018 yılında Spartak Trnava

30 Haziran 2019 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2019 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2020 yılında Sparta Prag

3 Ağustos 2020 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2020 yılında Sparta Prag

2 Ocak 2021 yılında SFC Opava

30 Haziran 2021 yılında Sparta Prag

16 Temmuz 2021 yılında Dukla Prag

30 Haziran 2022 yılında Sparta Prag

19 Ağustos 2022 yılında Vlasim

Jiri Kulhanek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Kulhanek şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Jiri Kulhanek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 6 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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