Jiri Mezera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Mezera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Mezera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Mezera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Mezera 21 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Mezera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Mezera Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Jiri Mezera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jiri Mezera'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jiri Mezera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Mezera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Mezera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Mezera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Příbram U19

1 Temmuz 2019 yılında 1.FK Pribram B

1 Şubat 2021 yılında 1.FK Příbram

18 Şubat 2022 yılında FC MAS Taborsko

Jiri Mezera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Mezera şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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