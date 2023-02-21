Jiri Piroch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Piroch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jiri Piroch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jiri Piroch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jiri Piroch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Piroch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jiri Piroch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Piroch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Piroch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Piroch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Piroch 31 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Piroch şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Piroch Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jiri Piroch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 10 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jiri Piroch'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jiri Piroch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Piroch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Jiri Piroch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Piroch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Vik. Plzen B

25 Temmuz 2015 yılında FK Most

31 Aralık 2015 yılında Vik. Plzen B

1 Temmuz 2016 yılında Viktoria Plzen

21 Temmuz 2016 yılında Domazlice

31 Aralık 2016 yılında Viktoria Plzen

15 Şubat 2017 yılında Pardubice

31 Aralık 2017 yılında Viktoria Plzen

13 Şubat 2018 yılında Jablonec

30 Haziran 2018 yılında Viktoria Plzen

6 Temmuz 2018 yılında Karvina

31 Aralık 2018 yılında Viktoria Plzen

7 Şubat 2019 yılında Pardubice

30 Haziran 2019 yılında Viktoria Plzen

10 Temmuz 2019 yılında Dukla Prag

Jiri Piroch kimdir

Jiri Piroch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Piroch şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Viktoria Plzeň (2007 - 2014)
SK SENCO Doubravka (2008 - 2009)

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Jiri Piroch nereli

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