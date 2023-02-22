Jiri Spacil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Spacil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Spacil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Spacil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Spacil 11 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Spáčil şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Spacil Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jiri Spacil'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jiri Spacil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Spacil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Spacil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Spacil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Olomouc B

20 Ağustos 2020 yılında 1.SK Prostejov

30 Haziran 2021 yılında Olomouc B

Jiri Spacil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Spacil şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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