Jiri Splichal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Splichal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Splichal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Splichal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Splichal 23 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Šplíchal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Splichal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jiri Splichal'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiri Splichal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Splichal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Splichal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Splichal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC MAS Taborsko

Jiri Splichal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Splichal şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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