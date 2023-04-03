Jiri Strnad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Strnad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Strnad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jiri Strnad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jiri Strnad 9 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Strnad şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jiri Strnad Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jiri Strnad'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jiri Strnad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jiri Strnad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Hr. Kralove U19
1 Temmuz 2022 yılında Hr. Kralove B
Jiri Strnad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jiri Strnad şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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FC Hradec Králové (2016 - 2022)
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