Joan Cela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Cela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Cela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Cela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Cela 6 Ocak 2000 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Joan Çela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Cela Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joan Cela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Kastrioti futbol takımında oynamaktadır. KS Kastrioti takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Joan Cela'nin KS Kastrioti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joan Cela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Cela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joan Cela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Cela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2019 yılında FC Luftëtari

5 Ekim 2020 yılında KF Skënderbeu

15 Ocak 2021 yılında KS Kastrioti

Joan Cela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Cela şuan KS Kastrioti takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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