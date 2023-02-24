Joan Cervos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Cervos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Cervos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Cervos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Cervos 24 Şubat 1998 tarihinde Andorra la Vella şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Andorra uyrukludur.Gerçek adı da Joan Cervós Moro şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Cervos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC3 Football Management yapmaktadır. Joan Cervos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joan Cervos'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joan Cervos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Cervos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joan Cervos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Cervos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında AE JM Gené U19

30 Haziran 2017 yılında FC Andorra U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Andorra

1 Temmuz 2018 yılında FC Santboià

2 Ocak 2019 yılında FC Andorra

1 Temmuz 2019 yılında FC Andorra B

7 Ocak 2020 yılında Switchbacks FC

31 Ocak 2021 yılında AE Prat

1 Temmuz 2021 yılında Castelldefels

12 Temmuz 2022 yılında Rudar Prijedor

Joan Cervos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Cervos şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Joan Cervos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Andorra takımında 17 numaralı formasıyla 3 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 3 gol atmıştır.

Andorra U17 takımında 2 numaralı formasıyla 1 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.