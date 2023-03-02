Joan Salva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Salva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Salva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Salva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Salva 29 Ocak 2002 tarihinde Llucmajor şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Joan Salvá Bonet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Salva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joan Salva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Joan Salva'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joan Salva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Salva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joan Salva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Salva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında San Franc. U19

1 Temmuz 2020 yılında Mallorca Juv. A

10 Ağustos 2021 yılında Racing Ferrol

Joan Salva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Salva şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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