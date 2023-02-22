Joan Sastre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Sastre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Sastre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Sastre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Sastre 30 Nisan 1997 tarihinde Palma de Mallorca şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Joan Sastre Vanrell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Sastre Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Joan Sastre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAOK Thessaloniki futbol takımında oynamaktadır. PAOK Thessaloniki takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joan Sastre'nin PAOK Thessaloniki ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Joan Sastre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joan2sastre/

Joan Sastre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Sastre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joan Sastre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Sastre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RCD Mallorca B

1 Temmuz 2017 yılında Mallorca

12 Ocak 2022 yılında PAOK

30 Haziran 2022 yılında Mallorca

1 Temmuz 2022 yılında PAOK

Joan Sastre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Sastre şuan PAOK Thessaloniki takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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