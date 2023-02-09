Joao Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Pedro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Pedro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Pedro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Pedro 3 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Pedro Mendes Santos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Pedro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goldsports yapmaktadır. Joao Pedro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brusque Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Brusque Futebol Clube (SC) takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Pedro'nin Brusque Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Pedro Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Pedro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joao Pedro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Pedro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Şubat 2021 yılında EC Vitória

29 Kasım 2021 yılında Portuguesa-SP

2 Aralık 2021 yılında EC Vitória

3 Şubat 2023 yılında Brusque-SC

30 Kasım 2023 yılında EC Vitória

Joao Pedro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Pedro şuan Brusque Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.