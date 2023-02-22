Joao Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Pedro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joao Pedro ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joao Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Pedro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joao Pedro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Pedro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Pedro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Pedro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Pedro 13 Kasım 1996 tarihinde São Miguel şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz,Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da João Pedro Sousa Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Pedro Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDOLOÁSIS yapmaktadır. Joao Pedro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Pedro'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joao Pedro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Pedro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Joao Pedro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Pedro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Santa Clara U19

1 Ocak 2014 yılında Santa Clara

1 Ocak 2015 yılında Gil Vicente U19

1 Temmuz 2015 yılında Gil Vicente

1 Ocak 2018 yılında Trofense

5 Temmuz 2019 yılında Guimarães B

1 Şubat 2020 yılında Vit. Guimarães

20 Ağustos 2020 yılında Paços Ferreira

8 Şubat 2022 yılında Bursaspor

13 Temmuz 2022 yılında Panetolikos

Joao Pedro kimdir

Joao Pedro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Pedro şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD Santa Clara, Gil Vicente

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Joao Pedro nereli

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