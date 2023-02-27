Joao Simoes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Simoes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Simoes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Simoes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Simoes 28 Mayıs 2002 tarihinde Valpaços şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Paulo Ambrósio Simões şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Simoes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Simoes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Simoes'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joao Simoes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Simoes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joao Simoes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Simoes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Académica U19

1 Temmuz 2020 yılında Boavista U19

1 Temmuz 2021 yılında Académica A23

1 Temmuz 2022 yılında Differdange 03

Joao Simoes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Simoes şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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