Joash Nembhard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joash Nembhard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joash Nembhard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joash Nembhard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joash Nembhard 13 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joash Nembhard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joash Nembhard'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joash Nembhard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joash Nembhard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında The New Saints
23 Ağustos 2019 yılında Cefn Druids
30 Eylül 2019 yılında The New Saints
19 Ocak 2021 yılında Merstham
3 Mart 2021 yılında Sutton Utd
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
22 Ekim 2021 yılında Hemel
1 Temmuz 2022 yılında Havant & Water.
Joash Nembhard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joash Nembhard şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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