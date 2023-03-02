Joash Nembhard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joash Nembhard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joash Nembhard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joash Nembhard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.