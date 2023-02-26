Joe Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Boateng 21 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Boateng Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Joe Boateng'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joe Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Boateng şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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