Joe Crowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Crowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Crowe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joe Crowe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joe Crowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Crowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Crowe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Crowe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Crowe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Crowe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Crowe 20 Nisan 1998 tarihinde Belfast şehrinde doğmuştur.  Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Crowe Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joe Crowe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 10 Ağustos 2018 tarihinde katılmıştır. Joe Crowe'nin Glentoran FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joe Crowe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Crowe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Joe Crowe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Crowe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Norwich U21

6 Temmuz 2017 yılında Limerick FC

5 Kasım 2017 yılında Norwich U21

28 Ocak 2018 yılında Linfield

10 Ağustos 2018 yılında Glentoran

Joe Crowe kimdir

Joe Crowe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Crowe şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

St. Oliver Plunkett

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Joe Crowe nereli

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