Joe Frising kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Frising Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Frising adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Frising Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Frising 13 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Frising Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joe Frising, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joe Frising'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joe Frising Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Frising isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Frising Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Frising futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2013 yılında FC Rodange 91

30 Haziran 2014 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2014 yılında FC Rodange 91

1 Temmuz 2016 yılında F91 Dudelange

30 Haziran 2017 yılında FC Rodange 91

1 Temmuz 2017 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2020 yılında Jeunesse Canach

1 Temmuz 2021 yılında UN Käerjeng 97

Joe Frising Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Frising şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joe Frising Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Rodange 91

Lüksemburg U21 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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