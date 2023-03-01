Joe Garner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Garner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Garner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Garner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Garner 12 Nisan 1988 tarihinde Clitheroe şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Alan Garner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Garner Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Joe Garner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joe Garner'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joe Garner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Garner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joe Garner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Garner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Blackburn

1 Ocak 2007 yılında Carlisle United

25 Temmuz 2008 yılında Nottm Forest

21 Temmuz 2010 yılında Huddersfield

5 Ocak 2011 yılında Nottm Forest

31 Ocak 2011 yılında Scunthorpe Utd.

31 Mayıs 2011 yılında Nottm Forest

31 Ağustos 2011 yılında Watford

18 Eylül 2012 yılında Carlisle United

17 Aralık 2012 yılında Watford

8 Ocak 2013 yılında Preston

20 Ağustos 2016 yılında Glasgow Rangers

1 Temmuz 2017 yılında Ipswich

9 Ağustos 2018 yılında Wigan

1 Ocak 2021 yılında APOEL Nikosia

30 Ağustos 2021 yılında Fleetwood

19 Ocak 2023 yılında Carlisle United

Joe Garner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Garner şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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