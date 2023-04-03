Joe Haigh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Haigh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Haigh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Haigh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Haigh 16 Mart 2003 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joe Samuel Haigh şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Haigh Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelsea FC U21 futbol takımında oynamaktadır. Chelsea FC U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joe Haigh'nin Chelsea FC U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Joe Haigh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/haighjoe10/
Joe Haigh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Haigh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Chelsea U18
1 Temmuz 2021 yılında Chelsea U23
1 Eylül 2022 yılında Derby U21
31 Aralık 2022 yılında Chelsea U21
Joe Haigh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Haigh şuan Chelsea FC U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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