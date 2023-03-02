Joe İaciofano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe İaciofano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe İaciofano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe İaciofano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe İaciofano 10 Eylül 1998 tarihinde Northampton şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Giuseppe James Iaciofano şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe İaciofano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PowerHause SG yapmaktadır. Joe İaciofano, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joe İaciofano'nin Oxford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joe İaciofano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe İaciofano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Northampton
3 Şubat 2017 yılında Corby Town
31 Mayıs 2017 yılında Northampton
26 Eylül 2017 yılında Chesham
26 Ekim 2017 yılında Northampton
22 Mart 2018 yılında Brackley
31 Mayıs 2018 yılında Northampton
13 Temmuz 2019 yılında St. Albans City
4 Ağustos 2020 yılında Havant & Water.
1 Temmuz 2021 yılında Oxford City
Joe İaciofano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe İaciofano şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Northampton Town (2009–2016)
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