Joe Kizzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Kizzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Kizzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Kizzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Kizzi 24 Haziran 1993 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Mohamed Kizzi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Kizzi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joe Kizzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joe Kizzi'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Joe Kizzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Kizzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Waltham Abbey
1 Temmuz 2015 yılında Cheshunt
1 Temmuz 2017 yılında Wingate FC
1 Kasım 2017 yılında Billericay
1 Temmuz 2019 yılında Bromley
1 Temmuz 2021 yılında Sutton Utd
Joe Kizzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Kizzi şuan Sutton United takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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