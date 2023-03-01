Joe Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Lewis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Lewis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Lewis 20 Eylül 1999 tarihinde Neath şehrinde doğmuştur. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Joe Cameron Lewis şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Lewis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Joe Lewis, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Lewis'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Joe Lewis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Lewis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Swansea U18
1 Temmuz 2018 yılında Swansea U21
30 Temmuz 2019 yılında Torquay
31 Mayıs 2020 yılında Swansea U21
26 Ocak 2021 yılında Torquay
1 Temmuz 2022 yılında Stockport
Joe Lewis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Lewis şuan Stockport County takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
Joe Lewis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Galler U21 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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