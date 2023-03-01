Joe Low kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Low Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Low adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Low Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Low 20 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Joseph David Low şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Low Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joe Low'nin FC Walsall ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Joe Low Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Low futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Bristol U21
7 Ağustos 2021 yılında Eastleigh
10 Kasım 2021 yılında Bristol U21
4 Ocak 2023 yılında FC Walsall
31 Mayıs 2023 yılında Bristol U21
Joe Low Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Low şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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