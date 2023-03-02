Joe Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Martin 29 Kasım 1988 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Martin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Martin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Momentum Sports Management yapmaktadır. Joe Martin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ebbsfleet United futbol takımında oynamaktadır. Ebbsfleet United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joe Martin'nin Ebbsfleet United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Tottenham U18

1 Temmuz 2007 yılında Tottenham Res.

27 Mart 2008 yılında Blackpool

5 Mayıs 2008 yılında Tottenham Res.

2 Temmuz 2008 yılında Blackpool

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

9 Aralık 2010 yılında FC Gillingham

1 Temmuz 2015 yılında Millwall

1 Temmuz 2017 yılında Stevenage

29 Ağustos 2018 yılında Bristol Rovers

1 Ocak 2019 yılında Stevenage

1 Temmuz 2019 yılında Northampton

29 Ocak 2021 yılında Stevenage

1 Temmuz 2021 yılında Ebbsfleet

Joe Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Martin şuan Ebbsfleet United takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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