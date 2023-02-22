Joe Mccready kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Mccready Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Mccready adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Mccready Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Mccready 24 Temmuz 1990 tarihinde Londonderry şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Joseph McCready şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Mccready Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joe Mccready, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joe Mccready'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joe Mccready Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Mccready isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Mccready Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Mccready futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2011 yılında Dungannon

1 Temmuz 2015 yılında Limavady United

1 Ağustos 2017 yılında Coleraine

25 Ocak 2018 yılında Limavady United

1 Temmuz 2018 yılında Institute FC

29 Ocak 2020 yılında Ballymena

1 Temmuz 2021 yılında Dungannon

Joe Mccready Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Mccready şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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