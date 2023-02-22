Joe Moore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Moore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joe Moore kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joe Moore ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.