Joe Moore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Moore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Moore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Moore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Moore 17 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Moore şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Moore Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dungannon Swifts futbol takımında oynamaktadır. Dungannon Swifts takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joe Moore'nin Dungannon Swifts ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joe Moore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Moore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Airdrieonians
11 Ocak 2020 yılında Cumbernauld CFC
30 Nisan 2020 yılında Airdrieonians
5 Ekim 2020 yılında Albion Rovers
3 Ocak 2021 yılında Airdrieonians
1 Temmuz 2021 yılında Stranraer
28 Ocak 2022 yılında Cowdenbeath FC
1 Temmuz 2022 yılında Portadown
29 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz
2 Ocak 2023 yılında Dungannon
Joe Moore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Moore şuan Dungannon Swifts takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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