Joe Muscatt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Muscatt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Muscatt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Muscatt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Muscatt 15 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Malta,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Luis Muscatt şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Muscatt Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 10Ten Football yapmaktadır. Joe Muscatt, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Muscatt'nin Braintree Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Joe Muscatt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Muscatt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2014 yılında Tottenham U18
1 Temmuz 2016 yılında Tottenham U23
1 Temmuz 2017 yılında Bolton U23
12 Ocak 2019 yılında Salford
12 Şubat 2019 yılında Bolton U23
1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2020 yılında SC Paderborn II
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
25 Ekim 2021 yılında Welling Utd.
24 Mart 2022 yılında Billericay
13 Temmuz 2022 yılında Braintree
Joe Muscatt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Muscatt şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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