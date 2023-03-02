Joe Neal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Neal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Neal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Neal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Neal 22 Ekim 2000 tarihinde Newmarket şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Neal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 15 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Neal'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joe Neal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Neal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Şubat 2019 yılında Cambridge Utd.
1 Temmuz 2019 yılında Needham Market
1 Ocak 2020 yılında Cambridge Utd.
10 Ocak 2020 yılında St. Neots Town
31 Mayıs 2020 yılında Cambridge Utd.
1 Eylül 2020 yılında Biggleswade Town
10 Kasım 2020 yılında Cambridge Utd.
2 Ağustos 2021 yılında Biggleswade Town
15 Şubat 2022 yılında St. Albans City
Joe Neal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Neal şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Cambridge United (2008–2019)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.