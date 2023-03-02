Joe Newton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Newton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joe Newton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joe Newton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.