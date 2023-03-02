Joe Newton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Newton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Newton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Newton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Newton 2 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Neil Newton şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Newton Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ACHIEVE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joe Newton'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joe Newton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Newton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Havant & Water.
Joe Newton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Newton şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.