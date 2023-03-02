Joe Oastler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Oastler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Oastler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Oastler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Oastler 3 Temmuz 1990 tarihinde Portsmouth şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Joseph James Oastler şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Oastler Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joe Oastler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joe Oastler'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joe Oastler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Oastler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Oastler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Oastler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2008 yılında Bognor Regis

1 Temmuz 2008 yılında QPR

18 Eylül 2009 yılında Salisbury

21 Aralık 2009 yılında QPR

8 Ekim 2010 yılında Torquay

31 Mayıs 2011 yılında QPR

1 Temmuz 2011 yılında Torquay

9 Ağustos 2013 yılında Aldershot

1 Temmuz 2016 yılında Gosport Borough

1 Temmuz 2017 yılında Oxford City

1 Temmuz 2021 yılında Havant & Water.

Joe Oastler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Oastler şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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