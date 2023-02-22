Joe Obrien Whitmarsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Obrien Whitmarsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Obrien Whitmarsh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Obrien Whitmarsh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Obrien Whitmarsh 11 Mayıs 2005 tarihinde Cork şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Obrien Whitmarsh Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Joe Obrien Whitmarsh'nin Cork City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joe Obrien Whitmarsh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Obrien Whitmarsh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2021 yılında Cork City
Joe Obrien Whitmarsh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Obrien Whitmarsh şuan Cork City FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Cork City FC
Joe Obrien Whitmarsh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İrlanda U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
İrlanda U15 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.
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