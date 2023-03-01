Joe Parker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Parker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Parker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Parker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Parker 11 Mart 1995 tarihinde Gloucester şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Parker şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Parker Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joe Parker, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Parker'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joe Parker Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/jooeeparker
Joe Parker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Parker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Kasım 2013 yılında Newport County
21 Kasım 2013 yılında Gloucester
31 Mayıs 2014 yılında Newport County
18 Eylül 2014 yılında Gloucester
6 Ocak 2015 yılında Newport County
4 Temmuz 2015 yılında Gloucester
22 Ocak 2020 yılında Leamington
1 Temmuz 2022 yılında Chippenham
Joe Parker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Parker şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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