Joe Re kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Re Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Re adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Re Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Re {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Re Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Joe Re'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joe Re Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Re futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Cheshunt
Joe Re Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Re şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Ipswich Town (2013-2015), Nottingham Forest (2015-2018)
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