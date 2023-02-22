Joe Redmond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Redmond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Redmond kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joe Redmond ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joe Redmond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Redmond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Redmond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Redmond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Redmond adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Redmond Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Redmond 23 Ocak 2000 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Redmond Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joe Redmond, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Redmond'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Joe Redmond Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Redmond isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Joe Redmond Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Redmond futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Birmingham U18

1 Temmuz 2018 yılında Birmingham U21

31 Ocak 2020 yılında Cork City

22 Mayıs 2020 yılında Birmingham U21

11 Ağustos 2021 yılında Drogheda United

1 Ocak 2022 yılında St. Pat's

Joe Redmond kimdir

Joe Redmond Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Redmond şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Joe Redmond Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U18 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joe Redmond nereli

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