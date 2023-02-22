Joe Thomson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Thomson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Thomson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Thomson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Thomson 14 Ocak 1997 tarihinde Paisley şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Joseph Thomson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Thomson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joe Thomson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Larne FC futbol takımında oynamaktadır. Larne FC takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joe Thomson'nin Larne FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joe Thomson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Thomson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Thomson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Thomson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Celtic U20

5 Ağustos 2016 yılında Dumbarton FC

31 Aralık 2016 yılında Celtic U20

1 Ocak 2017 yılında Queen o. t. S.

7 Mayıs 2017 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2017 yılında Celtic

11 Ağustos 2017 yılında Livingston FC

1 Eylül 2017 yılında Celtic

29 Aralık 2017 yılında Queen o. t. S.

30 Nisan 2018 yılında Celtic

1 Temmuz 2018 yılında Dunfermline A.

4 Temmuz 2020 yılında Derry City

6 Ocak 2023 yılında Larne FC

Joe Thomson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Thomson şuan Larne FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joe Thomson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gleniffer Thistle BC (-2006), Rangers FC (2006-2009), Celtic FC (2009-)

İskoçya U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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